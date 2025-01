Com essas posições, o seu sexo oral ficará ainda melhor na hora de gozar

Muita gente nem imagina, mas o sexo oral pode ser bem surpreendente ao seguir roteiros diferentes do convencional. A seguir, Universa traz dicas para tornar o prazer com a língua e a boca mais intenso e variado. Vem ver!

De barriga para cima

De barriga para cima: dá para fantasiar e superar a timidez durante o sexo oral Imagem: Leo Gibran / Arte UOL

Nesta posição, a mulher deita de barriga para cima, com o bumbum na beirada da cama e as pernas abertas e dobradas. De joelhos, sua parceira ou parceiro pratica o sexo oral. Como o contato visual entre os dois não é possível, a posição é muito boa tanto para pessoas mais tímidas como para quem gosta de fantasiar. Dica extra: uma calcinha pequena bem sensual para ser puxada de ladinho, ou com abertura central, pode tornar a experiência mais excitante.