Automassagem: ela melhora a autoestima, aceitação e o prazer no sexo

Autoconhecimento

Na prática tântrica, por exemplo, embora cada região seja mais sensível que a outra, todo o corpo deve ser estimulado por meio da automassagem, sempre com um creme ou óleo. Comece explorando os seios, peito, ventre, barriga e coxas, seguindo pelo restante da área corporal. O ritual pode ser feito durante o banho, quando o relaxamento é maior.

A área dos seios é bastante importante durante o processo de toque. É dentro do peito que as emoções estão guardadas. Os seios funcionam como um portal, à medida que a pessoa se massageia é possível ressignificar dores e traumas, sentindo-se mais amorosa e aceitando a si mesma. A sugestão é praticar dez minutos por dia na frente do espelho. Faça movimentos circulares de baixo para cima, envolva os seios e mamilos. Nesse momento é possível que venham memórias de relações passadas; se permita chorar se precisar.

Com as pontas dos dedos, desça pelo restante do corpo, como uma reconexão com a sua sensibilidade. Passe pelas zonas erógenas, pela vulva e sinta como ela é. Observe-se, acaricie-se e deixe se reconectar consigo . A ideia da automassagem é sentir o corpo inteiro, às vezes quando perceber que for chegar ao orgasmo, segure e leve essa excitação contida pro seu dia.

Segurando a ejaculação

Reter a energia do orgasmo é prática comum no tantra, bastante indicada para homens que não aprenderam a 'segurar' e foram ensinados desde crianças a se masturbar ou fazer sexo com a finalidade de ejacular. O ato ejaculatório muitas vezes é confundido com o orgasmo, há sim a sensação prazerosa de alívio ao liberar o esperma, mas o clímax é muito mais amplo e intenso.