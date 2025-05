'Cortinas fechadas na alma. Era assim que sentia minha depressão pós-parto'

Também passei a ter enxaquecas (que já me acompanhavam desde a infância) numa frequência nunca antes vista. Cheguei a ter enxaqueca por vinte dias seguidos. A irritabilidade também apareceu, era como se o pavio tivesse ficado mais curto para uma série de coisas que antes passavam tranquilamente pelo meu dia.

Tudo isso piorou muito depois de uma internação hospitalar da minha filha, na UTI, por bronquiolite. Foram sete dias de terror. Não dormia, os barulhos hospitalares desesperadores, o medo constante de acontecer algo com ela, a angústia a cada procedimento, a solidão? hoje, olhando de forma retrospectiva, percebo que este episódio teve mais impacto na nossa história do que eu consegui dimensionar à época.

Ana Bárbara Jannuzzi, grávida da quarta filha Imagem: Arquivo pessoal

O negócio ficou pior durante uma viagem em família. Estávamos em direção a um resort all inclusive no Nordeste e eu tive uma crise de ansiedade dentro do avião. Me lembro de ficar respirando fundo no banheiro, com medo de simplesmente sair correndo. Consegui me acalmar depois de alguns minutos. Nunca tinha passado por isso.

Tive uma questão difícil sobre trabalho, e quando fui colocar minha filha para dormir na soneca, deitei-a na cama e me lembro de olhar pela janela. Lá embaixo, algumas piscinas, calor, música e comida liberada, e eu até hoje me recordo do pensamento: "só não me jogo da janela agora porque não vou morrer. No máximo, vou quebrar a perna". Graças a Deus estávamos hospedados no segundo andar.

Daí em diante, foi ladeira abaixo. Não conseguia mais trabalhar. Comecei a faltar sistematicamente às reuniões de trabalho. Não conseguia mais produzir conteúdo, que é a base do meu trabalho. Era como se uma nuvem tivesse se colocando entre os meus olhos e o resto do mundo. Não via futuro para nada. Não havia vontade, não havia prazer em realizar nada. Qualquer situação me afligia profundamente. Parei de conseguir dormir bem à noite, ainda que ela dormisse bem. Minha energia desapareceu e eu dormia por horas durante o dia. Era como uma anemia. Uma anemia da alma.