'Família é único laço eterno', diz Márcia Sensitiva. Entenda a reencarnação

As relações criadas entre familiares, de cuidados, comportamentos e afeto, também são reflexo dos laços criados em vidas passadas. "Vou olhar nos olhos, reconhecer aquela pessoa e cuidar dela", diz.

Após a análise de seus débitos e créditos em vida, o perispírito encontra um caminho a seguir. De acordo com a ordem espiritual, cada pessoa permanecerá envolta neste emaranhamento cósmico com seus familiares, devendo cumprir suas pendências no retorno ao corpo.

"Não é uma escolha, é a lei espiritual. Você fica entrelaçado". No caso de débitos com familiares, como grandes brigas ou mortes, a única forma de melhorar essas pendências vai de receber o perdão de quem foi ferido. "É esse o sentido da reencarnação".

Márcia também salienta que não existe um número específico de reencarnações. "Você reencarna quantas vezes forem necessárias para seu desenvolvimento". Essas questões em aberto podem perdurar por várias encarnações, até chegarem a uma solução.

"Não existe filho adotivo"

A relação familiar não se refere somente aos parentes biológicos. Márcia afirma que os filhos, independente de serem biológicos ou adotivos, também fazem parte da nossa jornada espiritual eterna.