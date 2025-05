A artista ressaltou que ficou feliz com o resultado final. "Quando soube da possibilidade do transplante, fiquei muito encantada, mas confesso que superou todas as minhas expectativas. Minha vida mudou, meu rosto mudou, minha autoestima mudou, o tempo que eu gasto me arrumando no dia a dia mudou. Estou muito, muito feliz com o resultado mesmo".

Deborah Secco realiza transplante de sobrancelha; veja antes e depois Imagem: Instagram