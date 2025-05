Fê Paes Leme abre sobre vida e amores na 9ª edição do Universa Talks

Na época, Tati e Fepa também conversaram sobre congelamento de óvulos e luto - a atriz sofreu um aborto espontâneo e desabafou sobre o sofrimento que viveu.

Agora elas vão falar da vida como um livro aberto, explicar como as amizades ajudam no dia a dia, desabafar, contar como lidam com a maternidade e tocar nossos corações dando dicas de como fortalecer nossas energias para encarar os desafios que aparecem - sempre maiores para mulheres.