Pepita sobre transição aos 14 anos: 'Aplicava hormônio sem minha mãe saber'

Pepita contou que o primeiro caso de transfobia que passou após adotar uma criança foi em um post nas redes sociais sobre um campanha publicitária de Dia das Mães. "Uma mulher alegou nos comentários que eu tinha comprado meu filho. Ela falou como se eu tivesse cometido esse crime. Mas ela morava fora e achou que isso ia ficar desse jeito. Eu falei: 'não, meu amor. Essa história vai até o fim'. Quando as pessoas vão vendo que a corda vai enfocando, elas vêm com vitimismo. Ela alegou que morava de aluguel, que era babá...", conta. Ainda assim, segundo Pepita, até o fim de maio o dinheiro ganho com o processo vai cair na conta e será destinado à Casa Neon Cunha, que acolhe mulheres trans e travestis em São Paulo.

Pepita conta caso de transfobia ao contratar babá: 'Sete dias sem falar'

0:00 / 0:00

A cantora também se emocionou ao relatar que sofreu transfobia enquanto procurava uma rede de apoio para o filho. "Eu sou mãe, ele é meu filho, mas eu precisava voltar a trabalhar e estabelecer uma vida pra uma criança. Comecei a fazer entrevista com pessoas pra trabalhar e a maioria fazia a pergunta: 'A mãe dele não vai descer?'. Entrevistei uma senhora por quem me apaixonei desde que ela o pegou no colo. Liguei pra ela no outro dia e eu não estava conseguindo entender o que ela estava querendo dizer. Ela disse que conversou com o filho e com o marido e que nunca ia poder trabalhar numa casa de um homem que quer ser mãe. Quando desliguei o telefone, não conseguia mais falar. Fiquei uns sete dias sem falar. Eu só escrevia."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Na TV, o programa vai ao ar toda quarta, às 22h30.