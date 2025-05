'O que você faz?': a rotina e os rituais da bailarina que inspira nas redes

Todos os dias, Clarissa Barbio, 31 anos, compartilha com seus quase 100 mil seguidores no Instagram momentos de trabalho, lazer e bem-estar. Mas o que ela mostra vai além do dia a dia. Sua jornada tem um fio condutor essencial —a dança, presente em sua vida desde a infância, por recomendação médica para lidar com sua agitação.

E quem acompanha seus posts enxerga essa conexão com clareza: embora a vida pessoal da bailarina gere bastante engajamento, são as danças que viralizam.