Mística, Madonna é leonina: como cada signo lida com esoterismo?

Para quem é de Virgem, o ocultismo não tem nada de prático. E se algo tem natureza propícia a fugir do controle, a tendência é que os nativos o ignorem totalmente. Alquimia, para o virginiano, é ciência exata: está na saúde, em olhar para si para saber se está tudo organizado, dentro das tendências e parâmetros ou se nada está fugindo daquilo que ele consegue controlar. Ir até as profundezas pode exigir demais do senso prático virginiano. Mas se ele topar seguir esse caminho, certamente vai seguir seus próprios métodos.

Librianos sempre procuram o equilíbrio. Porém, é na força mística que eles se perdem - ainda mais se isso envolver um amor místico com toda alquimia inexplicável. Observador, o nativo vai até o fim para descobrir essa magia, sempre mantendo a elegância e o carisma que são só dele. Libra usa todas as ferramentas para trazer harmonia à vida - e quase tudo acontece exatamente no modo que idealizou.

O misticismo sempre estará ligado e alinhado com o propósito investigativo escorpiano. A intensidade e a força pertencem ao signo em sua totalidade, abrangendo do nascer ao renascer. Poder, mutações, transformações: Escorpião é o dono de dualidades que o tornam a verdadeira combinação entre o bem e o mal. Com ele, nem tudo é explicável, pois ele simplesmente sabe das coisas, sem ao menos ver ou ouvir sobre elas.