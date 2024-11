'Antes de morrer meu filho disse: "mãe, fique bem, tenho que descansar"'

Como parte do tratamento, Arthur precisava fazer um transplante de medula óssea. Josiane se mobilizou, fez campanhas, usou as redes sociais e divulgou o caso do filho em uma TV local em busca de um doador compatível. Mais de 300 pessoas participaram, mas nenhuma era 100% compatível. Josiane e o marido, Felipe, tinham 50% de compatibilidade - o pai acabou sendo o doador da medula para o filho porque nesses casos a escolha é pelo doador masculino.

A gente foi com muita fé. Eu acreditava muito na cura [mesmo com 50% de compatibilidade, as chances são maiores com 100%]. Em nenhum momento eu imaginei que o cenário seria diferente. A gente foi com a esperança máxima de que ia dar certo. Josiane Nascimento

No dia da pega da medula, Josiane levou balões e fez uma festa dentro do quarto do hospital para simbolizar o renascimento do filho. "Ele sempre falava: 'Mãe, eu preciso ficar forte para sair daqui". Ao receber alta, Arthur ficou bem e ia ao hospital para tomar medicação e fazer acompanhamento.

Josiane Nascimento conta sua história para Mariana Kupfer em Amar Imagem: Tency Produções

Alguns dias depois, ele fez xixi com sangue e descobriram que ele estava com uma cistite hemorrágica. Uma das hipóteses é que a radioterapia que ele fez antes do transplante poderia ter causado a doença. Arthur ficou 21 dias internado. Nesse período, ele teve febre, fazia xixi com coágulos de sangue, rolava em cima da cama com dor e vivia à base de medicações fortes como morfina.