'Engravidei após a morte do meu filho. Foi o primeiro sorriso no luto'

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Jéssica Nadjila fala da decisão de engravidar novamente depois de perder o filho Bruno.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu email e tempo de gestação para receber a newsletter semanal Tempo de gestação Selecione Informe seu email Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade

A morte do menino abalou a família. Após dois dias de internação por conta de uma cirurgia nas amígdalas, ele recebeu alta e voltou para casa. No dia seguinte, ele teve um sangramento intenso pela boca e broncoaspirou o líquido, ficando desacordado.

No hospital, mesmo com as tentativas de reanimação, Bruno não reagiu mais. "A gente achava que ia voltar os batimentos, mas não voltava", lembra Jéssica.