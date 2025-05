Gabriela Duarte sobre a mãe: 'Ela é uma avó real, que educa. Surpreendeu'

Gabriela é mãe de Manuela, de 18 anos, e de Frederico, de 13, e diz que o nascimento dos filhos transformou sua relação com Regina. "Mudou muito e ela me surpreendeu como avó. Minha mãe é uma avó real, a que educa, nunca foi aquela vozinha de dar chocolate, dar tudo", conta.

Foi depois de ter filhos que Gabriela percebeu o quanto se parece com a mãe. "Vejo o quanto eu tenho da minha mãe. Tem uma coisa bonita, louvável, mas também algo muito angustiante, estou repetindo inclusive as coisas que eu não gostava", afirma.

Carreira e maternidade

Gabriela Duarte participa do programa 'Amar+Materna' Imagem: Tency Produções

Conciliar a carreira de atriz com a criação dos dois filhos sempre foi um desafio e Gabriela acredita que, para as mulheres, este sempre será o gargalo das dificuldades.

"Antes de vir pra cá me ligaram da escola do meu filho me avisando que ele tinha torcido o pé e eu fico me perguntando por que será que não ligaram para o pai", ela questiona.