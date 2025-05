Tati Machado e a força da gravidez: 'Agora eu sou casa, o lar de uma vida'

A chegada do Rael deve mexer com muita coisa, inclusive com a rotina profissional de Tati, mas que prefere não ficar pensando no tal equilíbrio entre trabalho e maternidade agora. "Tô no modo vivendo um dia de cada vez. O pior é que sou do tipo que já sofre por antecedência, mas prometi que não vou fazer isso agora", confessa.

Carta para Rael

Quando o pequeno Rael crescer, ele poderá encontrar nas palavras da mãe a prova de um amor que começou muito antes de seu nascimento:

"Oi filho,

Eu, quando te escrevi esta carta, não fazia ideia do que estava por vir. Mas sempre regida por uma infinita certeza: a de que você me faria a pessoa mais feliz do mundo.

E de que não existiria nada mais verdadeiro do que o amor que sinto por você.

Serão tempos de muito aprendizado, mas eu tô pronta pra te ter em meu colo e pra te ter no mundo.

Você é uma benção em nossas vidas. Te amo."

*

Neste Dia das Mães, Tati Machado mostra que ser mãe é também um ato de coragem, entrega e construção. Uma mulher que, mesmo diante de desafios, escolhe amar - a si mesma, seu corpo, sua história e o filho que está prestes a nascer