Mica Rocha não romantiza maternidade ou os negócios: 'meus pratinhos caem'

Em suas redes, a influenciadora falou sobre o fechamento de uma de suas marcas sem medo de parecer fracassada. Enfrentou seu pior puerpério também com coragem: uma hemorragia no parto do caçula a obrigou a passar por cirurgia e pós-cirurgia; entre amamentações e trocas de fraldas, Mica lançou um novo negócio, sem deixar os cuidados com os dois filhos mais velhos de lado.

Para ela, o segredo para ter energia é normalizar os perrengues sem romantizar, mas também sem torná-los maiores, além de celebrar as pequenas vitórias.

Sabe o que eu vejo em comum entre minhas duas funções, de mãe e empreendedora? Tenho rede de apoio no trabalho e em casa, mas ninguém tira a nossa função - e eu gosto de exercer minha função de mãe assim como de ter minhas marcas. Não conseguiria só delegar e ponto. Mica Rocha, 39, empresária, influenciadora e mãe de três

Faro para os negócios -e para terapia

A paulistana não deixa de trabalhar - tanto que, quando criou a Misha, marca de acessórios, estava grávida da segunda filha. No início do novo negócio, contou com a ajuda do pai, recém-aposentado, para embalar os pedidos. "Ele era alto executivo e de repente, estava lá comigo, numa salinha de 20 metros quadrados. Resumindo bem, foi ali que nasceu a nossa sociedade. Porque a marca teve um começo muito meteórico, bastante pedido no site e eu só tinha uma pessoa me ajudando", lembra.