Golpe nas redes: Grávidas dizem como fotos acabaram em sites pornôs e fakes

No auge da empolgação em gestar pela primeira vez, Roberta Sellitti, 39, começou a postar fotos grávida. Nada demais, certo? Até que, gestando pela segunda vez, ela encontrou suas fotos grávida sendo usadas de forma indevida na intenet.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

As minhas imagens foram parar em uma conta de Instagram com uma conotação extremamente sexual. Com outras fotos de grávidas seminuas, com a perna aberta, fotos muito sensuais. Roberta Sellitti, 39, mãe de dois

A descoberta foi feita pelo acaso e gerou grande tensão. "Não me lembro ao certo como foi que as achei, se por estar grávida o algoritmo começou a me mostrar mais imagens de gestantes ou se alguém me marcou diretamente... Mas fiquei muito brava, achei um absurdo", desabafa. Em seguida, Roberta, começou a mandar mensagem para o perfil, pedindo para que apagassem as imagens.