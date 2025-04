'Convênio nega home care e minha filha quase morre de infecção hospitalar'

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Alessandra Oliveira fala sobre as dificuldades que enfrenta na Justiça desde que a filha Lorenna foi diagnosticada com uma doença rara.

Desde que nasceu em dezembro de 2023, sua filha sofre com problemas de saúde e segue internada desde então, há mais de um ano.

Aos três meses de vida Lorenna foi diagnosticada com pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1, um grupo de doenças hereditárias raras que faz os rins reterem muito potássio, mas excretar muito sódio e água, levando à hipertensão. Ela tem o tipo sistêmico, que não tem cura e vai acompanhá-la para o resto da vida.