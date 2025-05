Brasileiro foi preso com 126 canetas emagrecedoras: pode importar remédio?

Produto importado é diferente de regularizado. Ainda de acordo com a agência, é importante destacar que o medicamento importado por pessoa física não é considerado produto regularizado na Anvisa, já que diversos aspectos do produto podem ser diferentes: a rotulagem (podendo estar em outro idioma), o tipo de mecanismo da caneta aplicadora, a própria origem, etc.

Anvisa não se responsabiliza por eventos adversos neste caso. O medicamento importado por pessoa física para seu uso próprio, por não ser o mesmo produto regularizado, não possui segurança e eficácia validada pelo detentor da regularização. Além disso, casos de eventos adversos ou queixas técnicas relacionados a esses produtos não são de responsabilidade do detentor da regularização.

Tem imposto? Para pessoas físicas, segundo a Receita, medicamentos até o limite de U$ 10.000 (ou o equivalente) não são tributados, já que a alíquota do Imposto de Importação para esses casos é 0%. A fiscalização do remédio fica a cargo da Anvisa.

Canetas emagrecedoras são regularizadas no Brasil. Wegovy, Ozempic e Saxenda, da Novo Nordisk, e Mounjaro, da Eli Lilly, são regularizados pela Anvisa e podem ser vendidos por aqui sob prescrição médica. Ainda de acordo com a Anvisa, nenhuma clínica médica, farmácias ou drogaria podem importar medicamentos, inclusive Mounjaro e Ozempic, para uso em pacientes.