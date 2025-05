Gabriela Duarte: 'Depois que fui mãe, aprimorei não ter mais medo de nada'

"Tem o lado da beleza, de você ver acontecer na sua frente essa mudança e aí você percebe a impermanência do ser humano. Nada é fixo, eles mudam, eles aprendem, eles evoluem e aí eles voltam. Tem beleza nisso porque são seres humanos em construção, ninguém está pronto ainda. Eu acho incrível, mas ao mesmo tempo é muito desafiador", afirma.

Antes da primeira filha nascer, Gabriela perdeu uma gestação. "Eu sempre quis muito ser mãe. Era um sonho, sou maternal, sempre fui", ela diz.

Carreira e maternidade

Gabriela Duarte participa do programa 'Amar+Materna' Imagem: Tency Produções

Conciliar a carreira de atriz com a criação dos dois filhos sempre foi um desafio e Gabriela acredita que, para as mulheres, este sempre será o gargalo das dificuldades.

"Antes de vir pra cá me ligaram da escola do meu filho me avisando que ele tinha torcido o pé e eu fico me perguntando por que será que não ligaram para o pai", ela questiona.