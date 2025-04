'Após picada de carrapato meu filho teve falência múltipla de órgãos'

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Meire Noda fala da jornada de angústia e incertezas que viveu depois que o filho Nicolas foi diagnosticado com febre maculosa - infecção grave causada pela picada do carrapato estrela.

Tudo aconteceu em 2019, quando Nicolas tinha 7 anos e levava uma vida cheia de agitação e energia. Depois de chegar de uma feira de ciências com dor nas pernas, ele também sentiu uma febre que chegava aos 40º.

Foram vários dias sem diagnóstico. Quando os médicos decidiram interná-lo, Nicolas fez uma confissão à mãe. "Ele disse: 'mãe, eu não quero morrer, estou sentindo muita dor'. Ele já não estava comendo mais nada", conta Meire.