'Meu filho morreu após cirurgia de amígdala. Jorrava sangue pela boca'

Jéssica Nadjila conta como foi lidar com a morte repentina do seu filho Bruno, que na época tinha apenas dois anos. Ela divide sua história no 'Amar + Materna', programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu email e tempo de gestação para receber a newsletter semanal Tempo de gestação Selecione Informe seu email Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade

O menino era uma criança saudável e cheia de energia, mas vez ou outra sofria com infecção de garganta. Depois de entrar na escolinha, o problema passou a ser recorrente e os médicos recomendaram a cirurgia.

Depois de várias tentativas com tratamentos, Jéssica e o marido, que também se chama Bruno, decidiram operar o filho das amígdalas. Os pais não tinham bons pressentimentos em relação a submeter a criança a um procedimento cirúrgico, mas entenderam que não havia mais chances de tratar com medicamento.