Você analisou o freio da língua do bebê? Pequeno detalhe ajuda a amamentar

A verdade é que meu peito já estava começando a doer e eu não sabia o porquê, porque já sabia como funcionava a amamentação, era minha segunda gravidez. Mas aí entendi que doía por conta desse freio. Priscila Narvaes, 40, empreendedora

A consultora de amamentação Viviane Buon Campos explica que a condição pode dificultar a sucção do bebê, levando a problemas como dor nos seios da mãe, baixa produção de leite e ganho de peso inadequado do recém-nascido.

O problema pode afetar deglutição, respiração e fala, mas é resolvido de forma rápida Imagem: uol

Mas nada de se assustar: o freio da língua curto é uma condição relativamente comum, que ocorre quando o freio lingual - membrana que conecta a língua ao assoalho da boca - é menor do que o normal, restringindo seus movimentos. Isso pode impactar não só a amamentação como, mais tarde, a mastigação, deglutição, respiração, fala e até o desenvolvimento orofacial da criança.

Por isso, apesar de não ser nada grave, o freio curto não só pode, como deve ser percebido o quanto antes. O "pique" ou corte no freio (chamado de frenectomia lingual) deve ser feito por um profissional especializado, como odontopediatra, otorrinolaringologista ou cirurgião pediátrico, e com os devidos cuidados. "Se não for bem realizado nos primeiros dias de vida, pode ser necessário refazê-lo no futuro", alerta Viviane.

Segundo a odontopediatra Natália Valli, às vezes é preciso refazer o procedimento por motivos como a própria cicatrização do bebê, pois cada um tem uma. "É preciso verificar como está a pega na amamentação, e tudo depende do resultado final do procedimento".