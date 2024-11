8 sex toys que toda mulher deveria experimentar pelo menos uma vez na vida

Sem exagero: utilizar um brinquedinho erótico é uma das atitudes mais saudáveis que uma mulher pode tomar em prol da sua sexualidade. Os sex toys permitem um conhecimento mais amplo e real do corpo, ajudam facilmente a chegar ao orgasmo, podem combater o ressecamento e a flacidez vaginal e, usados a dois, tornam a transa mais apimentada e divertida. Existe uma gama enorme de opções em qualquer sex shop, mas a lista básica de produtos imperdíveis, independentemente de você ser uma expert ou uma iniciante no assunto, conta com os seguintes itens:

Bullet

Em formato de bala, daí o seu nome, é o item básico para qualquer mulher que queira se aventurar no delicioso universo dos sex toys. Primeiro, porque sua finalidade não é a penetração - aliás, por seu tamanho diminuto, não se deve fazer isso de jeito nenhuma. Trata-se de uma cápsula vibratória ideal para a masturbação, já que estimula o clitóris, ou para explorar as zonas erógenas, sozinha ou acompanhada. Há diferentes modelos, sempre discretos, com diferentes possibilidades de vibração e ritmo.

Vibrador

Apesar de ser o brinquedo sexual mais popular, muitas mulheres nunca o experimentaram. Eles podem ser usados para estimular o clitóris, a vagina, o ponto G, o ânus e também ajudar na estimulação peniana. Existem vários modelos: com controle remoto, os que estimulam o clitóris e a vagina simultaneamente, pequenos, grandes, coloridos, curvos, etc. O material mais aconselhável é o silicone, mais macio e de fácil higienização. Mais do que uma ferramenta de autoconhecimento e empoderamento feminino, o vibrador também ajuda a estimular a lubrificação natural da mulher, benefício excelente para a saúde - principalmente no climatério e na menopausa, quando muitas começam a reclamar de ressecamento.