Tássia Camargo, atriz de 'Tieta', viveu tragédia com filha: 'Sofreu demais'

Eu estava com os médicos, fui no ouvido dela e disse: 'Maria Júlia, se você está cansada, vá para onde você quiser, que eu vou junto de ti. Eu não vou te largar nunca, mas se você quiser, pode ir'. Eu a peguei no colo, agradeci aos médicos e pedi uma salva de palma para eles e para ela, que foi muito batalhadora, e cantei as três canções que ela mais gostava.

Tássia Camargo, ao canal português TVI

Após a perda, Tássia Camargo optou por "mergulhar" no trabalho. Alguns meses depois, foi escalada para a novela "Anjo de Mim", exibida a partir de setembro de 1996, na Globo. A atriz também se separou de Marinho Boffa e focou a criação dos filhos mais velhos.

Hoje vivendo em Portugal, a atriz não pensa em voltar ao Brasil. Em publicação nas redes sociais, falou sobre a saudade constante de Maria Júlia. "Há 29 anos, a minha princesa, o meu anjo dourado, a minha estrelinha, a Maria Júlia partiu. Quero acreditar que estás com os avós e com o meu mais recente amigo-irmão que partiu.".

Não tenho muito a escrever porque a dor é a mesma. Simplesmente dizer que sinto muitas saudades tuas, minha filha. Até já. Beijos da tua mamaí... (como me chamava...) Hoje o meu silêncio.

Tássia Camargo, no Instagram

Carreira de Tássia Camargo

A primeira novela que Tássia Camargo fez foi "Os Adolescentes", em 1981. Depois, a atriz engatou um trabalho atrás do outro, como "Elas por Elas"; "Pão Pão, Beijo Beijo"; "Um Sonho a Mais"; "Selva de Pedra" —todas antes de ganhar "Tieta".