'Após dois abortos e 10 anos cuidando de grávidas, tive miomas na gestação'

Em caso de qualquer sintoma, o ideal é passar por uma avaliação obstétrica e seguir com o protocolo indicado.

'Depois de 10 anos orientando grávidas, tive miomas na minha gestação'

Andrea Menezes, ginecologista e obstetra, entende do assunto na teoria e na prática. A especialista sofreu dois abortos, um em 2016 e outro no início de 2021, por conta de vários miomas complicados que não podiam ser removidos. Leia de novo; vários miomas, cujas localizações e especificidades não permitiam que fossem removidos

Mas Andrea também teve uma gestação logo depois, aos 41 anos, sem complicações, e com os mesmos miomas: tudo deu certo.

Com conhecimento técnico e prático, a especialista sabia da maior chance de pressão alta e diabetes, por conta da sua idade, ou do risco de um novo aborto, pelos miomas. Mas, o que ela não imaginava é que seu corpo saberia o que fazer dessa vez.