Desafiador: Com 2 filhas e após descobrir câncer, recebi pedido de divórcio

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Liz Cristine Soares fala das dificuldades que viveu após ser abandonada pela marido durante o tratamento do câncer de mama e enfrentar os desafios da grande enchente no Rio Grande do Sul.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Depois de ver quatro filhos morrerem, ela vivia a tão esperada felicidade com as filhas Luiza e Laura. Até que foi pega de surpresa por um diagnóstico de câncer de mama e, logo depois, com o fim do casamento. "O divórcio veio junto com o diagnóstico, foi muito desafiador", afirma.

Ela diz que ter perdido as duas primeiras gestações foi o que mais impactou sua relação com o marido. "Os casais têm muita dificuldade para superar um luto e eu estava passando por isso pela segunda vez", afirma. Ela também viveu uma separação após a morte do primeiro filho.