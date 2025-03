Ela perdeu 4 filhos: 'usou na despedida a roupa que sairia da maternidade'

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Liz Cristine Soares abre o coração para falar de uma vida marcada por perdas: ela viu quatro filhos morrerem e, atualmente, enfrenta uma jornada com o câncer de mama.

Logo na primeira gravidez, Cristine viveu o pior pesadelo da mãe: viu o filho nascer e morrer em menos de 24h. A gravidez de Natan havia sido tranquila até a 34ª semana, quando ele nasceu prematuro, com uma cardiopatia congênita - doença em que há anormalidade na função ou estrutura do coração do bebê - e não resistiu.

"Ele nasceu e começou a tossir, não chorou e foi ficando roxinho, tiraram ele de perto de mim. Eu não tive toda aquela questão que eu esperava de pegar no colo e vê-lo", conta.