Barriga de aluguel: brasileira diz como é e quanto custa ter filho nos EUA

Acontece que, como assinado por Taíse e o marido, eram previstos dois embriões fertilizados, mas a escolhida ficou receosa e só autorizou a implementação de um, que acabou não dando certo. "Ela ficou arrasada. Me disse que só então conseguia entender a dor que eu sentia há anos", lembra.

Para a advogada, o receio e o trauma já eram muito grandes. "Me lembrou das minhas tentativas no Brasil. Teve uma vez em que estava tudo pronto para fazer a transferência do embrião e, horas antes, a moça do laboratório me ligou contando que, quando foram descongelar meus embriões e nenhum sobreviveu."

Depois de um respiro, Taíse concordou em seguir com a segunda tentativa via barriga de aluguel. Dessa vez, transfeririam dois embriões - dos quatro restantes que tinham. Dos dois, um vingou.

Gravidez confirmada, mas ainda existiam preocupações. "A gente fica pensando: será que ela está se alimentando bem? Está seguindo os cuidados médicos direitinho?", conta. O contato era frequente, mas o acompanhamento médico nos Estados Unidos é diferente do Brasil. "Aqui saímos do ultrassom com as imagens do bebê. Lá, se está tudo bem, não há imagem. Se enviam uma foto, é porque há algo errado. Isso me deixava aflita", relembra.

Taíse acompanhou cada etapa como podia, até quando o bebê completou seis meses de gestação, e ela e o marido viajaram para os Estados Unidos para vê-lo em um ultrassom 3D. "Foi muito emocionante ver o rostinho dele pela primeira vez. Esse foi um exame que, mesmo com tudo bem, pude ter a foto para mim".

Instinto materno e as leis do Tennessee