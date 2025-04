'Minha filha de oito anos cuidou de mim depois que o irmão dela morreu'

Durante os primeiros meses de luto, a família mergulhou em uma grande tristeza e Laine pensou em abandonar sua confeitaria, mesmo com os negócios indo bem.

"No começo foi bem difícil, eu acredito que a Helena tenha me perdido como mãe também, no primeiro ano foi terrível pra ela. Ela perdeu o pai, a mãe e o irmão, porque a gente ficou muito ausente psicologicamente, foi muito difícil", afirma.

Com o apoio do padre que esteve presente no velório de Enrico, Laine encontrou um novo sentido no seu trabalho na confeitaria.

"Eu quero levar doçura para a mesa das pessoas, mas eu quero levar Deus para elas. Eu vi que o meu propósito naquele lugar era isso. As pessoas também vão lá para me ouvir", afirma.

Foi a partir desse entendimento que seu relacionamento com Helena também melhorou e ela entendeu como a presença da filha era fundamental para superar a tristeza pela perda do seu caçula.

"Conforme fui ficando mais íntima de Deus, Ele foi me dando caminho para ficar mais íntima da Helena. Porque eu pedia, via que ela estava muito carente. Ao invés de eu cuidar da Helena, ela que cuida de mim de uma maneira extraordinária", conta Laine.