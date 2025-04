Já pensou em largar tudo e morar em um motorhome? Famílias relatam vivência

Quando se tem filhos, mais cedo ou mais tarde, você se questiona como será viajar com eles. É mais difícil mesmo? Será que dá para arriscar e planejar viajar com eles no colo? Nos últimos anos, um novo estilo de vida tem ganhado força entre famílias do mundo todo, e as brasileiras não ficam de fora: a vida nômade com crianças. Aham, é possível!

Morar em um veleiro ou em um motorhome (aqueles carros equipados com cozinha, banheiro e quarto) passou a ser realidade para quem busca liberdade, aventura e contato com a natureza, fugindo da rotina convencional de uma vida com filhos. Para mostrar que essas famílias não enlouqueceram e têm - o que é possível - sob controle, conversamos com duas mães que contam como é optar por fugir do padrão.

Um carro, dois filhos e uma cachorra