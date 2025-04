'Com pneumonia, meu filho morreu após 3 dias no hospital. Foi desesperador'

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Laine Tronco abre a intimidade para falar dos momentos de desespero que antecederam a morte do seu filho, Enrico, na época com 4 anos.

Ao contrário de quando engravidou da primeira filha, Helena, Enrico veio de forma natural, sem que ela precisasse recorrer à FIV (fertilização in vitro). "O que eu tive de trauma no parto da Helena, que foi muito difícil, no parto do Enrico já foi tudo mais calmo", conta.

A família vivia em harmonia, Laine havia inaugurado uma confeitaria e via seu negócio crescer. Em um domingo, Adriano, marido de Laine, percebeu que Enrico não estava bem, com uma tosse persistente que já durava uma semana, e decidiu levá-lo ao pediatra.