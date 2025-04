Como identificar e tratar depressão pós-parto?

Quais são, além dos medicamentos, outras medidas para tratar depressão pós-parto?

1. Praticar exercícios físicos

Um dos pilares para uma saúde mental bacana, fazer exercício ativa neurotransmissores que se relacionam com o nosso bem-estar no momento e também no longo prazo. Uma pessoa com depressão pós parto provavelmente vai ter dificuldade de iniciar o movimento de se exercitar sozinha (pode ser difícil até sair da cama), e aqui entra toda a importância de uma rede de apoio e cuidado. No meu caso, eu nunca abri mão do exercício físico - e tenho consciência da importância disso na minha vida. Ia malhar na academia do prédio sem nenhuma vontade, mas ia todos os dias. Às vezes ficava apenas vinte minutos por lá. Mas tenho certeza de que teria sido muito pior sem este exercício diário.

2. Alimentação balanceada

Além de se alimentar corretamente, ter atenção a estes pequenos lanchinhos /prazeres com algo índice glicêmico ao longo do dia é fundamental. Conforme explicado, eles fazem a glicemia subir e trazem bem-estar no momento. Pode parecer uma boa, até que meia hora depois você está ainda pior, deitada no sofá, por conta do rebote. E só consegue sair de lá com outro lanchinho cheio de açúcar.

3. Autocuidado