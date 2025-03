Nasceram para mim, falam que são do coração, diz mãe de filhos adotivos

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Mayara Coraci fala da relação que construiu com os três filhos adotivos, Otávio, Henrique e Melina.

"A adoção sempre fez parte da minha vida, o meu pai e minha mãe são adotados", conta.

Depois que ela e o marido passaram pelo processo e se tornaram aptos para formarem a nova família, eles foram até o abrigo encontrar os três filhos, momento que ela chama de "dia do parto".