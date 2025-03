'Falei que queria ser mãe adotiva desde o primeiro encontro com meu marido'

'Amar + Materna', é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Mayara Coraci conta que sempre sonhou em ser mãe adotiva e de como foi sua jornada até a adoção dos três filhos, Otávio, Henrique e Melina.

"Desde o primeiro encontro com meu marido, eu já falei do meu desejo de adotar", conta. Quando os dois decidiram iniciar o processo de adoção, levou cerca de um ano até que eles se tornassem aptos para entrar na fila que os levariam até os seus filhos.

Durante esse período, eles participaram de cursos de preparação para entenderem o processo e quais os desafios da adaptação entre a nova família. "A adoção sempre fez parte da minha vida, o meu pai e minha mãe são adotados", afirma Mayara.