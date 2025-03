Após perder esposa no parto da filha, viúvo diz como chocolate uniu família

Família com axé e uma doce lição de vida

O termo "axé" significa "energia", "poder", "força" - e faz parte do slogan da marca de Jorge, mas não só: o viúvo mostra que, com amor, apoio e perseverança, a vida pode seguir com tudo isso. A paixão pelo chocolate, pela mulher e pelos filhos o fez retomar a produção e se manter, literalmente, de pé.

Otto com o pai na fábrica de chocolate: a mãe dizia que era o melhor do mundo Imagem: Arquivo Pessoal

Em agosto de 2024, o trabalho com o cacau gerou outro fruto: Jorge foi convidado para o quadro "The Wall", do programa Domingão com Huck, oportunidade que deu à sua empresa a premiação de R$ 240 mil. Logo após à exibição, tinha fila na porta de sua fábrica, a marca ganhou mais de cem mil seguidores, e todos os chocolates foram vendidos. Mas foi aí que veio outro grande desafio.

Na volta da viagem a São Paulo, para gravação do programa, um veículo bateu na traseira do carro de Jorge, que rodou e capotou diversas vezes. As crianças estavam no carro, mas saíram ilesas. Jorge fraturou a coluna. "Fiquei de cama, depois na cadeira de rodas, até voltar a andar", diz.

Depois da recuperação, Jorge anda a passos largos: hoje sua marca tem nove prêmios, entre eles como uma das melhores chocolaterias do mundo, pela Academy of Chocolate, de Londres, um dos mais respeitados no setor.