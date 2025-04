Dor sem diagnóstico do filho: 'médico tentava de tudo, estávamos em trevas'

Ele ficou 10 meses internado no hospital até que pudesse ir para casa e viver uma vida ao lado da família. Hoje, aos dois anos, ele ainda depende da nutrição parenteral, mas consegue fazer até três refeições por dia, mesmo que com ingestão moderada de líquidos e de alimentos.

"Depois que me tornei mãe do Caleb tudo mudou. Passar pelo processo do luto do filho perfeito, descobrir como lidar com a condição do nosso filho foi uma sobrecarga intensa para nós. Se meu esposo não estivesse comigo eu não teria aguentado", afirma Rebeca.