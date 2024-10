'Sou lésbica, mas me apaixonei por um homem'; o que é orientação romântica?

"A gente não escolhe de quem gosta, mas acredito que, sim, sofremos influência de uma sociedade que julga relações sexuais. Por isso, por mais que eu nunca tenha me apaixonado por mulheres, eu me mantenho aberta para caso aconteça de um dia o sentimento aparecer", fala Beatrice.

Amor sem sexo, tudo bem

Por outro lado, dizer que caso uma pessoa consiga se apaixonar por gêneros opostos ou semelhantes ao seus a faz, necessariamente, bissexual, é ignorar a existência da assexualidade e de pessoas como a designer Sara*, 34, de São Paulo. Ela conta que é assexual da área cinza —raramente sente interesse por sexo— e panromântica. "O gênero não é primordial para mim para rolar atração amorosa por alguém", afirma.

A designer ficou 17 anos sem sentir atração sexual, apesar de praticar sexo. Percebeu que era assexual há seis anos, quando era casada com um homem. Há quatro, terminou o relacionamento e ficou, até o começo do ano, sem se relacionar com ninguém.

"Até que comecei a namorar um amigo também assexual. O que diferenciava o nosso relacionamento de uma amizade eram os acordos e planos para o futuro." Atualmente, ela está namorando uma garota, com quem mantém relações sexuais. "Como sou da área cinza, a atração é condicional. Tenho que me identificar muito com alguém para que ela surja. Foi o que aconteceu com a minha namorada."

Foram casos como o de Sara que fez com que especialistas em sexualidade começassem a estudar a orientação romântica. Quando se pensa nessa separação entre amor e sexo, passa-se a entender o ser humano com uma riqueza de possibilidades. Abre-se um leque de pluralidade.