É possível ser feliz sem sexo? Pessoas assexuais respondem

Assexuais transam?

Há dois tipos de pessoas assexuais: as estritas, que não praticam sexo, e as parciais, que têm relações esporadicamente. Cris faz parte do último grupo. O fato de transar às vezes não impediu, no entanto, que a falta de sexo fosse um dos motivos do fim dos seus dois casamentos. Ela garante, no entanto, que ninguém a obrigou a ter relações. "Nunca fiz sexo por pressão dos meus parceiros, sempre foi por livre e espontânea vontade, mas percebi que cheguei a me envolver sexualmente com as pessoas por achar que tinha que praticar sexo, estar com alguém, porque a sociedade cobra isso da gente."

Esta pressão tem origem na normatização do ato sexual como uma prática inerente do reconhecimento do ser humano e da identidade. Muitas pessoas se descobrem assexuais quando percebem que a relação sexual não faz sentido para sua vida e, inicialmente, se sentem um peixe fora d'água. Essa inadequação os pressiona a ter relações mesmo achando-as impositivas e até violentas.

Contudo, precisamos entender que a prática sexual não é algo inerente à existência humana. O sexo não é uma lógica para todos.

Sexo x afetividade

Assexual da área cinza, a social media Gabriela*, 26, de São Paulo (SP), diz que, muitas vezes, encontra mais felicidade em chegar em casa, tomar um banho e comer algo gostoso do que em relações sexuais. "Para mim é muito diferente das outras pessoas da minha idade. Se elas pensam 100% do tempo em sexo, eu penso em 30%", afirma. A falta de interesse no sexo faz com que os relacionamentos de Gabriela sejam mais curtos do que a média. "É sempre difícil trazer o assunto à tona porque o parceiro acha que é um problema com ele, sendo que sou eu que não preciso fazer sexo. Já fiquei seis meses sem ter relações", diz.