Sexo de quatro pode ser delicado, mas essas dicas deixam tudo mais gostoso

2. Ter a sensação de que a transa é impessoal, já que não há olho no olho

Claro que ver o parceiro com tesão é excitante. O campo visual torna a atmosfera mais erótica. Mas isso pode ser resolvido ao colocar um espelho na frente de vocês - como aqueles de corpo inteiro. Também dá para aproveitar o momento e aguçar os outros sentidos. Já pensaram em vedar os olhos nesta hora?

3. Cansaço proporcionado pela posição

Não é lá muito confortável passar um longo período de quatro. Mas com algumas adaptações, dá para relaxar na posição. Por exemplo, você deita na cama, com travesseiro apoiado na pélvis e curte a penetração sem ter que fazer força nos braços. Ou então, em vez de ficar com os joelhos apoiados no chão, você empina o bumbum para trás e apoia os braços numa mesa.

4. A mulher achar que não é respeitada nesta posição

Essa ideia é um tabu, um preconceito, como tantos outros relacionados ao sexo. E quanto mais limitante é a visão sobre o sexo, menos possibilidades nos sobra para sentir prazer. Esta pode não ser a posição mais romântica do mundo, mas vai garantir várias sensações prazerosas, além de ser uma ótima manobra para chegar ao orgasmo.