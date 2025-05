'Entenderam meu momento': como o SBT convenceu Bacci a voltar à TV aberta

Luiz Bacci, 41, está de volta ao SBT após 15 anos. O apresentador foi uma das novidades no lançamento da nova grade de programação e retorna ao ar, a partir do dia 26 de maio, com o telejornal matutino "Alô Você".

Um dos jornalistas mais seguidos das redes sociais no Brasil, Bacci transformou sua conta no Instagram em um canal de notícias nos últimos tempos. O apresentador garantiu que a emissora de Silvio Santos (1930-2024) não colocou empecilhos para que seu projeto no âmbito virtual continue ativo após boatos de que houve incomodo em seus tempos de Record.