Processo para aceitar: 'Não falava em voz alta que meu filho tem paralisia'

Após fazer nove fertilizações in vitro, uma cirurgia de endometriose e trocar de médico três vezes em seis anos, Janaina Pacheco engravidou de Bia e Gabriel. Infelizmente, após parto prematuro, os gêmeos ficaram internados e a filha acabou falecendo no 35º dia de hospital. Janaina conta sua história para a apresentadora Mariana Kupfer no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter de Universa.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Conheça os conteúdos exclusivos de Materna com acesso ilimitado.

Durante a internação, Gabriel foi diagnosticado com leucomalácia periventricular bilateral e a mãe questionou sobre o que era a condição. "Eles falaram que era normal, da prematuridade extrema. Eu estava tão abalada que não fui atrás, não fui procurar, não digitei no Google, não quis saber o que era, mas era paralisia cerebral. Não quis saber, fingi que não sabia, mas era esse o diagnóstico", diz Janaina.