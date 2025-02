'Ninguém se recupera da dor de perder 2 filhos, nora e neto em Brumadinho'

Camila tinha 33 anos, morava em São Paulo e era advogada especialista em direito digital: engajada em causas sociais e ambientais, trabalhou voluntariamente em comunidades de São Paulo, prestando orientação jurídica. "Soubemos depois de sua morte que, nesse trabalho, Camila atendia mulheres em situação de violência doméstica", conta a mãe.

Luiz tinha 31 anos, morava na Austrália e era arquiteto e urbanista. Com uma carreira profissional meteórica, premiado por dois anos consecutivos, chegou à posição de diretor em um escritório em Sydney. Apaixonado pela vida ao ar livre, praticava surfe e skate, dava muito valor à preservação do meio ambiente, trazendo para seus projetos os princípios de arquitetura sustentável. Ele veio ao Brasil com Fernanda, sua esposa que também morreu em Brumadinho, e estava grávida de cinco meses de Lorenzo. As férias eram muito esperadas pelos irmãos, que não se viam há dois anos.

A certeza da morte de Camila, Luiz e Fernanda só veio três dias depois do rompimento, quando a família soube que a pousada onde estavam hospedados foi destruída e levada pela lama. "Até então não sabíamos ao certo o que tinha acontecido. Foi um baque, uma ruptura, um trauma muito profundo, difícil de acreditar e até hoje ainda é dolorido realizar. Não há recuperação da dor de perder os dois filhos, nora e neto, ninguém se recupera. É imensa a saudade, não tem fim", desabafa Helena.

'Não há estrutura emocional que dê conta'

Helena Taliberti fez da sua dor particular uma luta coletiva para ajudar outras famílias Imagem: Arquivo pessoal

O Instituto honra as vidas perdidas na tragédia, mas não apaga a tristeza de Helena, muito menos os desafios como mãe enlutada. "São muitos. Começo falando da dor, do vazio, do silêncio que se abateram sobre nós e sobre nossa casa. Não há mais conversas, não há mais mensagens no celular, não há mais encontros, nada. Não há estrutura emocional que dê conta desse buraco, dessa ruptura", desabafa Helena.