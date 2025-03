'Gosto de ser corno': como é o cuckold, fetiche que envolve ser traído

Prazer na humilhação

O universo das fantasias é muito amplo para ser generalizado. Mas, entre os cuckolds, um elemento recorrente desse desejo consiste no prazer pela humilhação.

Alguns cuckolds topam o contato com outro homem durante a prática. Mas esse comportamento não é uma regra. Existem cuckolds que preferem não ter nenhum tipo de contato físico com o "amante". E mesmo que exista o envolvimento sexual, geralmente isso não tem ligação com a homossexualidade, já que o típico cuckold gosta de se relacionar com mulheres, preferencialmente dominadoras.

E o ciúme?

A despeito do prazer que sentem vendo a mulher com outro, os adeptos dessa fantasia não estão imunes ao ciúme. Apesar disso, os cuckolds não costumam ver a fantasia como um risco para o relacionamento ou um sinal de que não existe amor. Não há, em boa parte daqueles que vivenciam essas práticas, a impressão de estarem fazendo algo que comprometa a relação.

Porém, antes de revelar um desejo como esse é preciso perceber bem os sinais do outro. Quase sempre, a prática é unilateral, ou seja, apenas as mulheres têm relações extraconjugais. E, para que a fantasia funcione, a mulher ou namorada também precisa ter a vontade de se relacionar sexualmente com outros homens.