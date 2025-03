Não há manual para criar bebês, mas existem recomendações para o mundo todo

Segundo as novas diretrizes, no caso de crianças de seis a 11 meses que não são amamentadas, tanto fórmulas infantis quanto leite de vaca podem ser utilizados para alimentá-los, e a partir de um ano de vida, as fórmulas infantis ou compostos lácteos não são mais recomendados. Essa é uma das grandes diferenças do novo guia em relação aos anteriores, e vale entender a fundo.

3. Redução no uso de fórmulas

A OMS alerta para o uso desnecessário de fórmulas infantis em substituição ao leite materno, enfatizando que o aleitamento é o método mais saudável para a alimentação do bebê. Mas, claro, há exceções, é importante avaliar cada caso com acompanhamento médico.

Fórmulas devem ser usadas apenas em casos específicos, sob orientação médica, e nunca promovidas como equivalentes ao leite materno. O pediatra saberá orientar sobre a introdução necessária de fórmulas e irá acompanhar a adaptação e o desenvolvimento do seu filho.

Estudos que compararam o consumo de leite de vaca com o de fórmulas infantis nessa faixa etária não encontraram diferenças nos desfechos relacionados a crescimento, desenvolvimento e doenças na infância. O indicado, segundo especialistas, é ponderar qual é a sua realidade, levando em conta posicionamentos de outras entidades.

Vale ressaltar que o documento mais atual da OMS considera as necessidades dos bebês que são ou não amamentados, mas excluindo as crianças prematuras, com baixo peso ao nascer, se recuperando de doenças graves ou com deficiências neurológicas.