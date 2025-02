'Meu filho nasceu com condição rara e ficou na UTI. Levei bronca do médico'

Yara Calligari conta dos momentos de tensão que viveu durante o parto prematuro até o diagnóstico do filho Davi, que sofre de uma condição rara que limita seus movimentos, durante entrevista com Mariana Kupfer no programa Amar + Materna.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

A gestação havia sido tranquila até a 32ª semana, quando no último ultrassom morfológico foram identificadas algumas alterações no líquido amniótico, um tipo de fluido que protege e nutre o feto durante a gravidez.

"A médica disse que não era nada para se preocupar. Só que com o passar das semanas eu fui ganhando muito peso, sem explicação aparente. Depois de duas semanas a gente percebeu que não era bem isso, era líquido amniótico. Meu filho não estava com o tamanho que ele deveria ter, estava pequeno e praticamente em uma piscina, como o médico disse", conta Yara.