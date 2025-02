Amor materno é narcísico? Ana Suy diz por que projetamos sonhos nos filhos

Veja como fazer para evitar os efeitos negativos da projeção nos filhos:

Autorreflexão: reconheça e compreenda as próprias expectativas e emoções, separando em sua mente o que é seu desejo e o que é do seu filho;

Individualidade : agora é hora de respeitar e aceitar os interesses, habilidades e desejos do seu filho, que precisa desenvolver a própria identidade;

Comunicação : a criança vai crescendo e o diálogo ganhando espaço - tenha conversas honestas e empáticas, encorajando seu filho a expressar sentimentos e opiniões sem medo;

Flexibilidade: estar disposta(o) a ajustar expectativas para apoiar seu filho nas escolhas dele, mesmo que sejam opostas aos desejos dos pais.

Será mesmo que estou sendo narcisista?

Quem pode responder isso é você - quase sempre, com ajuda de terapia. É possível se auto observar, com ajuda dos tópicos acima. Recapitulando que uma mãe com traços narcisistas tende a ver o filho como uma extensão de si, como alguém que veio para satisfazer suas próprias necessidades emocionais.

Pense que o amor narcísico é uma forma de amar em que o indivíduo se apaixona por sua própria imagem idealizada, ou seja, por aquilo que ele é, foi, gostaria de ser. Está difícil desassociar o comportamento do seu filho do que você enxerga no pai e não gosta? Sente-se frustrada além do que pode suportar ao ver sua filha gostar de coisas completamente diferentes do que você gosta? Busque ajuda profissional. Afinal, o narcisismo é um transtorno de personalidade.

Mas sem pânico, pois há grandes chances de você ser uma mãe como outra qualquer, que experimenta o amor em certa dose narcísico - como falado no começo dessa reportagem. "Não é por acaso que a gente se realiza tanto pelas realizações dos filhos, ou ama as pessoas que amam nossos filhos, é a parte do nosso narcisismo que fica exposto fora do corpo", explica Ana Suy.