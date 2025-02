'Ser mãe atípica é passar por um processo de luto das expectativas'

Atualmente Davi ainda precisa de home care 24 horas, se alimenta por meio de sonda e usa traqueostomia. Mesmo com as dificuldades, Yara diz acreditar cada vez mais na evolução do filho.

"A minha maior lição é viver um dia de cada vez e olhar para o Davi como uma criança que tem sonhos, desejos e que ama animais", conta. "Hoje ele está bem, está muito inteligente, ensinamos sinais em libras para que ele possa se comunicar e ele gosta muito. As limitações físicas não o impede de viver. Isso mudou muito a forma com que encarei isso."

Ela também revela que, por meio da internet, encontrou apoio entre famílias que convivem com o mesmo diagnóstico de Davi e que isso mudou sua visão da maternidade.

"Não limite seu filho, porque o limite está na nossa cabeça e eles podem muito mais do que a gente imagina. Diagnóstico não é destino. Lembro até hoje quando vi o resultado dos exames e fui procurar no Instagram, e vi o perfil de um menino de seis anos viajando com a família, super alegre e feliz", conta.

Para ela, o momento mais emocionante até hoje foi o dia em que Davi conseguiu pronunciar a palavra "mamãe". "Meu filho que falaram que não era pra eu esperar uma coisa boa hoje fala 'mamãe'", conta, emocionada.