'No ultrassom, o médico disse que era menina e que tinha o crânio aberto'

Bárbara não quis realizar o procedimento, que consistia em tirar o feto, fechar o crânio e depois colocá-lo de volta no útero para seguir com a gestação. A outra alternativa dada pelo médico seria a de realizar a interrupção da gravidez.

Bárbara Freitas conta como foi viver a jornada de transplante da filha Lorena, de 8 anos Imagem: Tency Produções

"Eu queria de qualquer forma que aquela criança nascesse, então não possou pela minha cabeça fazer um aborto", afirma Bárbara.

Ela decidiu seguir com a gestação e Lorena nasceu prematura, de parto normal e passou os cinco primeiros meses de vida na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O que Bárbara não esperava era que o médico estivesse enganado: sua filha nasceu com o crânio em perfeitas condições, mas com um problema grave no coração.

"Foi bem desesperador, fiquei com muito medo. Eu não queria vê-la após o nascimento", lembra a mãe. "O médico falou que ela ia precisar ficar internada por tempo indeterminado e futuramente precisaria entrar para a fila do transplante."

Lorena passou mais de cinco anos à espera de um coração e, antes de entrar na fila, ainda teve de esperar ter condições para passar por uma cirurgia desse porte. Em maio de 2024 chegou a notícia de que havia um doador compatível.