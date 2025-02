Pilates estimula parto normal? É só rebolar na bola? E ajuda na cesárea?

"O pilates pode ser um aliado e um vilão da diástase. Quando os exercícios são prescritos por um profissional com experiência no atendimento a gestantes, é possível prevenir a condição. Nesse sentido, é importante não executar movimentos que estufem a parede abdominal, pois essa região fica fragilizada com a ação hormonal e com o crescimento do bebê. Se os exercícios não forem adaptados da maneira correta podem piorar a diástase", afirma Patrícia, que é proprietária da WP Pilates e Saúde e fundadora do programa "Mamãe Saudável".

Grávidas podem ficar na posição de 4 apoios?

Quando uma gestante fica na posição de 4 apoios, como se fosse um gato, o peso do bebê vai para a parede abdominal. O posicionamento não é contraindicado, mas há riscos se for aplicado de forma inadequada.

Caso a mulher não tenha fortalecido o abdômen da maneira correta, ela terá muita dificuldade em manter um bom alinhamento, ou seja, a região lombar vai desabar e sobrecarregar a musculatura abdominal favorecendo a diástase dos retos abdominais.

"Existem diferentes opiniões sobre o assunto, mas eu particularmente utilizo bastante esse posicionamento com as minhas pacientes grávidas para melhorar a ativação da musculatura abdominal e trabalhar outras partes do corpo, como a cintura escapular e cintura pélvica", explica a autora do livro "Os segredos do pilates na gestação".

Durante o trabalho de parto, ficar de 4 apoios pode aliviar as dores das contrações, além de ser uma das posições que a mulher pode parir. Ou seja, quanto mais ela estiver familiarizada com o posicionamento, melhor será a experiência.