Gêmeas tem mesmo diagnóstico, mas só uma sobreviveu: 'Mistério da medicina'

Por conta das complicações na hora do parto, mais tarde Helena também foi diagnosticada com escoliose e hipotonia. "Ela teve atraso no desenvolvimento, ainda hoje aos cinco anos não fala, só balbucia, ela começou a andar com quase cinco anos", conta Sarah.

Além disso, ela também foi diagnosticada com autismo e por conta da sua condição ainda não frequenta a escola. "É um desafio diário, hoje ela faz fono, fisio, tudo para o desenvolvimento dela e ela tem evoluído bem, mas a comida ela ainda come tudo batidinho."