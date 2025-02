'Difícil ter uma filha internada e me despedir da outra. Luto nunca passa'

No episódio de Amar + Materna desta semana, Sarah Ferreira conta sobre a dor de perder uma das filhas gêmeas por complicações de uma doença cardíaca. Alice partiu prestes a completar sete meses de vida e Helena, sua irmã, sentiu emocionalmente a partida. O relato foi feito durante entrevista com Mariana Kupfer, em programa que vai ao toda segunda-feira no Youtube de Universa e às sextas no Canal UOL.

Sarah conta que a gravidez correu de forma saudável e tranquila até a 36ª semana, quando Alice rompeu a bolsa e as gêmeas acabaram nascendo de forma prematura. "Para minha surpresa, ela rompeu no dia do aniversário da minha mãe, cinco de novembro", lembra.

O parto foi complicado, Alice estava na posição adequada para nascer, mas Helena não, e, após o nascimento, foi imediatamente encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "Ela estava com falta de oxigênio. Nem consegui pegar minha filha no colo, olhar para ela a primeira vez foi bem complicado", conta Sarah.